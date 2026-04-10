Емкость с нефтепродуктами загорелась после атаки БПЛА под Волгоградом

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Светлоярскому району Волгоградской области привела к повреждению емкости с нефтепродуктами и вызвала пожар. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров, слова которого приводятся в телеграм-канале правительства региона.

К тушению возгорания уже привлечены противопожарные службы, уточнил он.

Еще одной целью украинских дронов стал Суровикинский район, где в результате ударов повреждения получили 13 частных домов, линия электропередачи и газопровод.

Вместе с тем ночной террористический налет БПЛА привел к гибели одного мирного жителя, продолжил Бочаров.

"К сожалению, скончался от ранения осколками житель, находившийся в СНТ "Мичуринец", город Волжский", – заявил губернатор.

Об атаке ВСУ по Волгоградской области стало известно 10 апреля. Украинские БПЛА пытались атаковать объекты энергетической и гражданской инфраструктуры.

Согласно первоначальным данным, повреждены оказались пять жилых домов в Суровикинском районе. В то же время в Красноармейском районе Волгограда осколки дронов упали на улицах Столетова и Фадеева.

Также прилет аппаратов наблюдался и в Брянской области. В селе Новый Ропск дрон-камикадзе ударил по автомобилю, ранения получила одна мирная жительница. Ее госпитализировали.