Женщина пострадала в результате атаки беспилотника в Брянской области

Мирная жительница пострадала в результате атаки украинского дрона-камикадзе по автомобилю в селе Новый Ропск в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Чиновник уточнил, что женщину доставили в больницу, где медики оказали нужную помощь.

"Поврежден автомобиль. Оперативные и экстренные службы работают на месте", – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее украинские войска совершили массированный удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. Часть оборудования была повреждена, на месте работают ремонтные бригады.

В Краснодарском крае три человека пострадали при падении обломков БПЛА на территории нефтебазы в Крымске. Предварительно, одному человеку была оказана необходимая медпомощь на месте происшествия, еще двоих пришлось доставить в больницу.