ВСУ совершили массированный удар по энергоинфраструктуре в Запорожской области

Украинские войска совершили массированный удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. Часть оборудования была повреждена, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Ремонтные бригады уже работают на участках, на которых это позволяет оперативная обстановка. Высокая активность БПЛА ограничивает работы. Энергетики и оперативные службы делают все возможное для полного восстановления электроснабжения.

В начале апреля в результате атаки ВСУ на энергооборудование в Запорожской области без света остались населенные пункты на юге региона. На месте ЧП сразу же начались ремонтно-восстановительные работы.

