Сальдо заявил, что все округа Херсонской области полностью или частично обесточены

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин​

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в мессенджере MAX, что все округа региона полностью или частично обесточены.

По его словам, на месте уже задействованы энергетики и аварийные службы для оперативного восстановления подачи электричества в дома местных граждан.

Ранее отключение электроснабжения произошло в 9 районах Крыма. Без света остались потребители в Джанкойском, Красногвардейском, Октябрьском, Первомайском, Черноморском, Красноперекопском, Армянском, Сакском и Раздольненском районах.

В оперштабе региона подчеркнули, что причиной произошедшего стали технологические нарушения на магистральных сетях. Спустя время аварийные бригады провели восстановительные работы.

