Отключение электроснабжения произошло в 9 районах Крыма

В девяти районах Крыма произошло массовое отключение электричества. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Без света остались потребители в Джанкойском, Красногвардейском, Октябрьском, Первомайском, Черноморском, Красноперекопском, Армянском, Сакском и Раздольненском районах.

Отмечается, что причиной ЧП стали технологические нарушения на магистральных сетях. В настоящее время аварийные бригады ведут восстановительные работы.

Ранее вся северо-западная часть Запорожской области оказалась обесточена из-за атаки со стороны Украины. Всего без света остались 260 населенных пунктов. Были повреждены несколько объектов генерации и распределения электроэнергии.