01 апреля, 23:15Происшествия
Отключение электроснабжения произошло в 9 районах Крыма
Фото: 123RF/bazru
В девяти районах Крыма произошло массовое отключение электричества. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
Без света остались потребители в Джанкойском, Красногвардейском, Октябрьском, Первомайском, Черноморском, Красноперекопском, Армянском, Сакском и Раздольненском районах.
Отмечается, что причиной ЧП стали технологические нарушения на магистральных сетях. В настоящее время аварийные бригады ведут восстановительные работы.
Ранее вся северо-западная часть Запорожской области оказалась обесточена из-за атаки со стороны Украины. Всего без света остались 260 населенных пунктов. Были повреждены несколько объектов генерации и распределения электроэнергии.