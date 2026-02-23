В Запорожской области из-за атаки ВСУ обесточено 260 населенных пунктов

Фото: depositphotos/beinluck

В Запорожской области из-за массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались обесточены 260 населенных пунктов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

Атака на энергетическую инфраструктуру региона фиксировалась в течение прошедших суток. В результате были повреждены сразу несколько объектов генерации и распределения электроэнергии.

Для проведения ремонта и предотвращения более серьезных аварий на сетях было принято решение ввести графики аварийных отключений. В настоящее время эта мера затронула свыше 260 населенных пунктов Запорожской области.

При этом все объекты здравоохранения, а также объекты критической инфраструктуры были переведены на резервные источники электроснабжения.

"Медицинская помощь оказывается в полном объеме", – добавил Балицкий.

Ранее энергетические объекты получили повреждения в результате массированной ракетной атаки ВСУ на Белгородскую область. Губернатор Вячеслав Гладков подчеркнул, что по области есть перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла в жилые дома.

