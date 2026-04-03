В части Запорожской области пропал свет из-за атаки ВСУ

В результате атаки ВСУ на энергооборудование в Запорожской области без света остались населенные пункты на юге региона. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

По его словам, в данный момент ведутся ремонтно-восстановительные работы. Проводится координация всех электросетевых компаний для скорейшей стабилизации энергоснабжения.

Ранее отключение электроснабжения произошло в 9 районах Крыма. Без света остались потребители в Джанкойском, Красногвардейском, Октябрьском, Первомайском, Черноморском, Красноперекопском, Армянском, Сакском и Раздольненском районах.

В оперштабе региона подчеркнули, что причиной произошедшего стали технологические нарушения на магистральных сетях. Вскоре аварийные бригады провели восстановительные работы.