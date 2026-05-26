В ВСУ сообщили о подготовке Одессы к круговой обороне

Фото: ТАСС/URA.RU/Илья Московец

Одессу вновь начали готовить к круговой обороне. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пост регионального управления ВСУ в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Согласно сообщению, в Одессе завершается строительство многокилометровых противотанковых рвов и блиндажей, установка колючей проволоки, "зубов дракона" и других оборонительных конструкций.

В феврале начальник регионального управления сил территориальной обороны "Юг" ВСУ Денис Носиков сообщал, что войска готовят Одесскую область к круговой обороне. По его словам, там активно наращивали добровольческие подразделения территориальных общин, в которые привлекали студентов и пенсионеров для выполнения боевых задач.

Ранее СМИ сообщали, что Киев стремится зафиксировать в возможном мирном договоре специальные гарантии безопасности для Одессы. Утверждается, что для украинской стороны этот вопрос является критически важным.

В рамках общего пакета документов Украина хочет получить механизм, гарантирующий, что Россия не примет наступательных действий на одесском направлении, рассказали журналисты.

