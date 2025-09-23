Фото: 123RF/niserin

Евросоюз готовится к размещению "десанта" НАТО в Одесской области Украины для устрашения Приднестровья, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Как утверждает служба со ссылкой на поступившую информацию, в ЕС планируют оккупировать Молдавию.

"Брюссельские евробюрократы полны решимости удержать Молдавию в русле своей русофобской политики. Делать это планируется любой ценой, вплоть до введения войск и фактической оккупации страны", – говорится в сообщении.

По данным разведки, первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу. Также ведется концентрация подразделений в Румынии у молдавских границ.

"Сценарий неоднократно отрабатывался в ходе учений НАТО в Румынии и может быть реализован после парламентских выборов в Молдавии 28 сентября", – указали в СВР, отметив опасения еврочиновников по поводу возможных протестов молдавских граждан из-за фальсификации голосов.

При этом, подчеркнули в разведке, Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдавии даже без необходимости внешнего вмешательства.

"Ввести войска предполагается несколько позже. Для создания предлога предусматривается организация вооруженных провокаций против Приднестровья и размещенных в регионе российских войск", – сказали в службе.

Подобные планы, заключили в СВР, продиктованы стремлением ЕС продемонстрировать "смелость и решительность". Испугавшись прямого столкновения с Россией, европейцы намерены отыграться на Молдавии.

Ранее в СВР заявили, что Евросоюз хочет провести в Сербии "майдан" по отработанному сценарию. По данным службы, ЕС настроен использовать годовщину трагедии в Нови-Саде как повод раскачать ситуацию на территории страны в свою пользу.

В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич во время визита в Японию поблагодарил разведку России за предупреждение о госперевороте в стране. Как уточнил сербский лидер, спецслужба дополнительно свяжется с российскими партнерами.