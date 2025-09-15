Фото: 123RF/antonmedvedev

Евросоюз (ЕС) хочет провести в Сербии свой "майдан" по многократно отработанному сценарию, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"Нынешние беспорядки в Сербии с активным участием молодежи во многом являются продуктом подрывной деятельности Евросоюза и входящих в него государств. Цель европейского либерального мейнстрима – привести к власти в этой крупнейшей балканской стране послушное и лояльное Брюсселю руководство", – уточнили в ведомстве.

В частности, ЕС настроен использовать годовщину трагических событий в сербском городе Нови-Сад как повод раскачать ситуацию в свою пользу. Отдельная роль отводится якобы независимым СМИ, которые "промывают мозги" молодежи и рекламируют светлое европейское будущее, получая деньги от Евросоюза.

Брюссель рассчитывает, что финансовая накачка СМИ и неправительственных организаций позволит мобилизовать протестный электорат, вывести людей на улицы и завершить "майдан". При этом в действительности обещания европейских чиновников о "скором попадании в цветущий европейский сад" являются всего лишь приманкой, уверены в СВР.

"Однако успешно обкатанный Западом во многих странах сценарий "цветной революции" в Сербии дает сбой", – указали в пресс-бюро.

На это влияет сильный патриотический настрой, сохраняющийся в государстве, влияние Сербской православной церкви и память об агрессии НАТО, резюмировали в СВР.

Массовые протесты начались в Сербии после обрушения козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года. В результате погибли 16 человек. Митингующие считают, что трагедия является преднамеренным убийством властей государства.

В МИД России, комментируя ситуацию с антиправительственными протестами в стране, отметили, что определенные силы в Сербии под прикрытием лозунгов о "поиске справедливости и демократии" не гнушаются открытой агрессии и насилия.

