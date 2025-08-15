Вучич заявил, что беспорядки в Сербии спровоцированы извне

Фото: ТАСС/ЕРА/POOL/SARAH MEYSSONNIER

Беспорядки на протестах в Сербии большей частью вызваны извне. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

"Не будем наивными. Все, что говорится о жесткости полиции, и попытки целовать полицейских в Крагуеваце, все это уже было видно в разных цветных революциях, от арабской весны до того, что происходило в нашей стране 25–26 лет назад", – сказал он в эфире "Радио и телевидения Сербии".

Очередная волна беспорядков в стране началась в ночь на 14 августа. Протестующие собрались у офисов правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) с требованием проведения досрочных выборов.

Как заявлял Вучич, участники беспорядков пытались сжечь офис СПП в Нови-Саде вместе с ее сторонниками, находившимися внутри. Всего во время массовых беспорядков в Сербии получили травмы более 40 сотрудников полиции. На данный момент правоохранители задержали 37 человек.

В МИД России, комментируя ситуацию, отметили, что определенные силы в Сербии под прикрытием лозунгов о "поиске справедливости и демократии" не гнушаются открытой агрессии и насилия.

