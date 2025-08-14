Более 60 граждан и 16 полицейских пострадали при ночных беспорядках в Сербии

Фото: ТАСС/AP/Marko Drobnjakovic

Свыше 60 сербов и 16 сотрудников полиции пострадали в результате беспорядков около офисов Сербской прогрессивной партии (СПП) в ночь на 14 августа. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на брифинге в МВД.

"В последний момент мы обеспечили, чтобы к ним приехала скорая помощь, буквально пять минут назад. Они не хотят отступать, сопротивлялись нападавшим протестующим. Сейчас мы увеличиваем число полицейских и устанавливаем мир и порядок", – приводит РИА Новости слова сербского лидера.

По данным Вучича, во всей Сербии протестующих было немного, при этом в Белграде с пригородами насчитали более 3 тысяч демонстрантов, а в Нови-Саде – почти 1,7 тысячи. В МВД страны заверили, что все нарушители будут задержаны в течение 48 часов и понесут ответственность.

Протестующие, собравшиеся перед офисами правящей Сербской прогрессивной партии требовали досрочных выборов. Глава СПП и экс-премьер Милош Вучевич после беспорядков заявил, что сторонники СПП больше не позволят демонстрантам нападать на офисы партии и дадут необходимый отпор.

Массовые протесты начались в Сербии после обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в ноябре прошлого года. В результате произошедшего погибли 16 человек. Митингующие считают, что трагедия является преднамеренным убийством властей государства.

В конце июня протестующие в Сербии перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя провести досрочные парламентские выборы. Они также призвали убрать палаточный городок сторонников Вучича перед скупщиной.

Из-за протестов премьер-министр Вучевич решил подать в отставку. Парламент Сербии принял его решение.