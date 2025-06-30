Полиция Сербии разблокировала перекрытые трассы в Белграде

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Полиция Сербии разблокировала перекрытые протестующими трассы в Белграде, а также задержала множество демонстрантов. Об этом заявили в пресс-службе МВД страны.

Ранее протестующие студенты сообщили о блокировании дорог и транспортных развязок в 24 точках в Белграде и 18 городах страны.

"Движение транспорта нормализовано. Полиция действовала высокопрофессионально, множество лиц задержано за нападения и оскорбления полиции и нарушение общественного порядка. Одна полицейская машина повреждена", – говорится в сообщении правоохранителей.

В субботу, 28 июня, протестующие перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы с требованием провести досрочные парламентские выборы. Также они потребовали убрать палаточный городок сторонников президента Александра Вучича перед скупщиной.

Кроме того, в воскресенье, 29 июня, они добавили к своим требованиям освобождение задержанных участников протестной акции. Как заявила председатель скупщины и экс-премьер Ана Брнабич, активисты призвали к гражданской войне.

В свою очередь, глава МВД Ивица Дачич сказал, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД, задержаны 77 человек.

При этом ранее Вучич предупреждал об угрозах протестов из-за приостановки экспорта боеприпасов. Президент Сербии также добавил, что в ближайшее время Белград сможет поставить боеприпасы только по решению Совета нацбезопасности.

До этого российская Служба внешней разведки (СВР) рассказала, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину. Россия рассчитывала на принятие Сербией мер, уточнял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также подчеркивал, что тема передачи сербской военной продукции требует особого внимания.