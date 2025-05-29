СВР обвинила сербский военпром в попытке "выстрела в спину" РФ поставками Киеву

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Оборонные предприятия Сербии, несмотря на декларируемый Белградом нейтралитет, продолжают поставлять боеприпасы Украине, тем самым пытаясь "выстрелить России в спину." Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

В частности, для маскировки антироссийских действий сербский военпром использует "нехитрую схему с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников", считают в СВР. Причем среди последних чаще всего упоминаются страны НАТО, в первую очередь Чехия, Польша и Болгария. В последнее время для этой цели используют и африканские государства.

В ведомстве также подчеркнули и вклад сербских оборонщиков в "развязанный Западом конфликт", итогом которого в Европе хотели бы видеть "стратегическое поражение" России. Поддержка Сербии включает сотню тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия.

"Едва ли подобные поставки можно обосновать "гуманитарными соображениями". У них одно очевидное назначение – убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население России", – отметили в пресс-бюро.

Там же говорится, что в указанной схеме участвуют крупнейшие сербские компании, в том числе "Югоимпорт СДПР", Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda и другие.

"Складывается впечатление, что желание сербских оборонщиков и их покровителей нажиться на крови братских славянских народов заставило их напрочь забыть о том, кто их настоящие друзья, а кто враги", – обратили внимание в СВР.

В ведомстве напомнили, что Россия неоднократно приходила на помощь Сербии в тяжелые моменты истории. Например, солдаты РФ участвовали в освобождении Сербии от Османской империи, предотвращении национальной катастрофы в Первой мировой войне. Также они оказывали поддержку в борьбе с фашизмом во Второй мировой войне, во время бомбардировки Белграда Североатлантическим альянсом и трагедии в Косове.

"На всех этих исторических этапах для россиян в отношениях с сербами непреложными оставались братские узы и единоверие", – заключили в пресс-бюро.

Ранее Сербия стала одной из стран, которые не присоединились к антироссийским санкциям. Вице-премьер республики подчеркнул, что власти страны намерены придерживаться этой линии в дальнейшем.

В свою очередь, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу обратил внимание, что Сербия придерживается этой позиции даже под беспрецедентным давлением со стороны Запада.