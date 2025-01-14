Лавров заявил, что США "выламывают руки" Сербии

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США "выламывают руки" Сербии, требуя присоединиться к санкциям против России и признать независимость Косова, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Со слов министра, администрация действующего президента Штатов Джо Байдена пытается "подложить свинью" Сербии и команде избранного главы Америки Дональда Трампа. В то же время Россия заинтересована в отношениях с Сербией, которые основываются на исторических интересах, отметил глава ведомства.

"С Сербией у нас очень богатая совместная история борьбы с нацизмом, мы друг друга поддерживаем на международных площадках", – подчеркнул Лавров.

Между тем сербский президент Александр Вучич говорил, что государство не будет вводить санкции против России из-за ожидаемых ограничительных мер США против "Нефтяной индустрии Сербии". Вучич добавил, что Сербия уже давно сохраняет политику приверженности принципам международного права, планирует и дальше ее продолжать.