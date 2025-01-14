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США дают добро на террористические акты против энергетической инфраструктуры РФ, включая "Турецкий поток", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Не нужен никакой конкурент Соединенным Штатам ни в одной области, начиная с энергетики", – указал он.

Вашингтон, по словам Лаврова, позволяет разрушать основы энергетического благополучия ЕС и натравливает "своих украинских клиентов" на вывод из строя "Турецкого потока", вслед за "Северными потоками".

Вооруженные силы Украины 11 января попытались атаковать российскую компрессорную станцию "Турецкого потока", но российские силы ПВО сбили все 9 вражеских БПЛА, не допустив повреждений объекта и жертв среди персонала станции.

Бенефициаром атак на российскую газотранспортную инфраструктуру являются США, отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Именно Вашингтон, по мнению Пескова, добивается сокращения поставок российского газа на мировой рынок и последовательно наращивает торговлю своим газом, продавая его по завышенным ценам.

