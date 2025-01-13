Еврокомиссия выразила обеспокоенность после атаки Киева по станции "Турецкого потока"

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Атака украинского БПЛА по компрессорной станции "Турецкого потока" в Краснодарском крае вызывает обеспокоенность. Об этом заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Каиса Итконен, передает РИА Новости.

Представитель ЕК объяснила, что Брюссель пока не контактировал с Киевом по этой теме, но орган Евросоюза следит за ситуацией.

Украина попыталась атаковать компрессорную станцию "Русская", расположенную недалеко от Анапы, 11 января. Все 9 беспилотников были сбиты российскими ПВО. Разрушений на земле нет, так же как и пострадавших среди персонала станции.

