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21 декабря, 14:28

Политика

Венгрия получила от Болгарии гарантии отсутствия ограничений транзита газа из РФ

Фото: depositphotos

Венгрия получила от Болгарии гарантии об отсутствии ограничений транзита газа из России. Речь идет о топливе, которое передается по Турецкому потоку, а затем по Балканам, рассказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Его слова приводит РИА Новости.

Политик встретился с президентом Болгарии Руменом Радевым в Софии в пятницу, 20 декабря.

"Год назад со стороны Болгарии была попытка сделать невозможной работу газового коридора... И нам надо было вести переговоры с политическими друзьями, чтобы убедить их не разрушать нас... Тогда удалось. А сейчас в Болгарии смена правительства и наша задача – договориться с президентом и будущими членами правительства, чтобы такого не было, чтобы маршрут поставок был в безопасности", – высказался Орбан в ходе пресс-конференции по итогам этих переговоров.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил украинского президента Владимира Зеленского в умышленной блокировке транзита российского газа. Политик назвал абсурдом все требования украинского лидера, касающиеся данного вопроса. В частности, требование не платить поставщикам газа из России до конца вооруженного конфликта.

Политик также пригрозил Зеленскому серьезным конфликтом, если тот не разрешит транзит газа, предназначенного для Братиславы.

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