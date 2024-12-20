Фицо предупредил Зеленского о серьезном конфликте при отказе транзита газа

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому серьезным конфликтом, если тот не разрешит транзит газа, предназначенного для Братиславы, сообщает ТАСС.

"Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт", – подчеркнул он.

По его словам, Братислава оказывает Киеву помощь и рассчитывает на такое же отношение к себе.

Ранее Фицо обвинил Зеленского в умышленной блокировке транзита российского газа. Политик назвал абсурдом все требования украинского лидера, касающиеся данного вопроса. В частности, требование не платить поставщикам газа из России до конца вооруженного конфликта.

Он также напомнил об экономических законах, так как в случае остановки Украиной транзита газ немедленно подорожает.

Между тем контракта на транзит российского газа через Украину уже точно не будет. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Президент отметил, что Украина перекрыла поставки газа из России европейским потребителям, хотя ее существование зависит от Запада и Европы в частности.