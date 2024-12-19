Путин: контракта на транзит газа РФ через Украину уже не будет

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Контракта на транзит российского газа через Украину уже точно не будет, однако компания "Газпром" это переживет, заявил Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Он также отметил, что Украина перекрыла поставки газа из РФ европейским потребителям, хотя существование Украины зависит от Запада и от Европы в частности.

"С одной стороны, "клюет у них с руки", потому что только при поддержке со стороны Запада, в том числе из Европы, она может существовать – не только воевать – существовать! И в то же время создает им проблемы, перекрывая поставки нашего относительно дешевого газа в Европу", – сказал президент.

Ранее трейдеры предупреждали, что Европа может столкнуться с перебоями в поставках газа зимой с 2024 на 2025 год на фоне нестабильности мировых энергетических рынков и снижения импорта российского сырья.

Ситуация осложняется прекращением поставок российского газа через Украину. Эксперты уверены, что цены на топливо вырастут, если в ЕС будут морозы и одновременно туда перестанет поступать российский газ.

