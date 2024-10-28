Bloomberg: газовые плиты ежегодно вызывают до 40 тысяч смертей в Европе

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Газовые плиты в европейских домах ежегодно приводят к преждевременной смерти 40 тысяч человек, сообщает радио КП со ссылкой на Bloomberg.

Согласно исследованию ученых из испанского Университета Жауме I, в настоящее время такие плиты используют около трети европейских домохозяйств, однако они выделяют диоксид азота и твердые частицы, которые вызывают респираторные заболевания. Кроме этого, газовые плиты выделяют парниковые газы вроде диоксида углерода, а это способствует изменению климата.

Ученые напомнили, что природный газ также широко используется в Европе для отопления домов. В целом домохозяйства вносят около 25% от общего объема выбросов парниковых газов в Евросоюзе. По словам ведущего автора исследования Хуаны Марии Дельгадо-Саборит, с точки зрения общественного здравоохранения газовые плиты токсичны.

Исследователи утверждают, что наиболее серьезные проблемы с загрязнением домохозяйств вредными частицами наблюдаются в странах с высоким уровнем использования газа – Великобритании, Румынии, Польши и Италии.

Профессор атмосферных наук в Университете Бирмингема Кристиан Пфранг считает, что это исследование должно послужить сигналом тревоги для лиц, принимающих решения, поскольку оно наглядно иллюстрирует влияние, которое газовые плиты могут оказывать на здоровье людей.

Ранее жителей Великобритании попросили употреблять меньше мяса и молока в целях поддержания экологии. В правительственном комитете по контролю за климатом заявили о необходимости сокращения выбросов CO2. Для этого, по мнению специалистов, следует уменьшить поголовье крупного рогатого скота и овец, которые вырабатывают метан, что негативно сказывается на экологии.

Между тем эколог Ольга Финсун назвала экопривычки, которые стоит ввести в повседневную жизнь. Она посоветовала закрывать кран во время мытья посуды для экономии водных ресурсов на планете и перейти на листовой чай вместо пакетированного, чтобы сделать окружающую среду чище.

