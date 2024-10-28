Telegraph: власти Великобритании предложили гражданам есть меньше мяса ради экологии

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Жителей Великобритании попросили употреблять меньше мяса и молока в целях поддержания экологии. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на статью The Telegraph.

В правительственном комитете по контролю за климатом заявили о необходимости сокращения выбросов CO2. Для этого, по мнению специалистов, следует уменьшить поголовье крупного рогатого скота и овец, которые вырабатывают метан, что негативно сказывается на экологии.

Между тем эколог Ольга Финсун назвала экопривычки, которые стоит ввести в повседневную жизнь. Она посоветовала закрывать кран во время мытья посуды для экономии водных ресурсов на планете и перейти на листовой чай вместо пакетированного, чтобы сделать окружающую среду чище.

