Собянин сообщил об улучшении показателей экологии в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва улучшила показатели экологии по некоторым направлениям в два раза. Это произошло благодаря повышению энергоэффективности, сообщил Сергей Собянин на международном форуме "Российская энергетическая неделя".

"В комплексе мы, по сути дела, этот баланс сохранили, улучшили, не ухудшили, а улучшили в два раза показатели экологии по целому ряду ключевых направлений", – отметил градоначальник.

Как подчеркнул мэр Москвы, за последние годы в столице потребление электричества увеличилось менее чем на 2%, а тепла – менее чем на 5%, воды – на 30%, газа – на 15%. По его словам, этому поспособствовали реконструкции столичных ТЭЦ, ликвидация неэффективных котельных и улучшение качества сетей.

"Приведу пример простой: у нас в образовании около 5 тысяч зданий. Они потребляют и воду, и тепло, и электроэнергию, и так далее. После того, когда мы ввели правильную мотивацию работы и вся экономия оставалась в образовательных учреждениях, в течение 10 лет не повышались платежи за коммунальные услуги в школах", – сказал Собянин.

Он добавил, что такая же ситуация произошла в домах и в сфере промышленности.

В Москве с начала года надежным энергоснабжением обеспечили уже более 600 объектов. К электросетям подключили свыше 450 объектов транспортной инфраструктуры, 9 учреждений образования, 7 – спорта, 10 – культуры, 81 – здравоохранения и 21 жилой комплекс. В рамках работ энергетики проложили более 500 километров электросетей напряжением 0,4, 10 и 20 киловольт.

