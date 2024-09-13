Свыше 600 объектов были обеспечены надежным энергоснабжением в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 600 объектов обеспечили надежным энергоснабжением в Москве с начала года. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Вопросам организации надежного энергоснабжения значимых объектов уделяется особое внимание, профильными службами осуществляется постоянный контроль бесперебойной подачи электроэнергии столичным учреждениям", – отметил заммэра Петр Бирюков.

По его словам, к электросетям подключили свыше 450 объектов транспортной инфраструктуры, 9 учреждений образования, 7 – спорта, 10 – культуры, 81 – здравоохранения и 21 жилой комплекс.

В рамках работ энергетики проложили более 500 километров электросетей напряжением 0,4, 10 и 20 киловольт. Общая мощность присоединенных объектов составляет свыше 215 мегаватт.

Специалисты провели мероприятия с применением современной специальной техники. Метод горизонтально-направленного бурения применяется при плотной городской застройке.

Все значимые объекты обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности, добавил комплекс.

Между тем в Москве закончены испытания теплосетей, которые необходимо было провести в преддверии отопительного сезона. В настоящее время к работе готовы 9 тысяч километров магистральных и 9 тысяч километров разводящих сетей. В рамках подготовки специалисты находят слабые места и устраняют их, чтобы теплоснабжение осуществлялось без сбоев.

