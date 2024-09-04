На территории Южного округа Москвы прошли экорейды

Фото: Валерия Васехова/Мария Короткова

Серия водных рейдов по акватории Москвы-реки и пеший осмотр ее берегов на территории Южного округа прошли в рамках партпроекта "Единой России" "Чистая страна". В них приняли участие заместитель начальника Мосжилинспекции Евгений Селиверстов и координатор проекта "Безопасная столица" в ЮАО Александр Лиханов.

Участники рейдов осмотрели береговую линию сразу нескольких районов. Важно было сделать это именно с воды, ведь не все проблемы можно заметить с суши. В частности, они посетили "Бобровый остров" – природный оазис посреди районов Южного округа, смогли оценить масштаб развития речного транспорта, строящиеся пристани. Грубых нарушений, требующих скорейшего устранения, выявлено не было.

"Город развивается очень активно. Безусловно, в погоне за технологиями, невообразимыми темпами строительства и инновациями, важно не забывать про экологию. Городские власти уделяют большое внимание заботе об окружающей среде. Новым этапом развития общественного транспорта стали электрические речные трамваи, которые вышли на воду летом прошлого года", – отметил Евгений Селиверстов.

По словам координатора проекта "Безопасная столица" в ЮАО Александра Лиханова, в рейде участвовали активисты Всероссийского общества спасения на водах в Нагатинском затоне.

"Мы прошли по местам возможных нарушений экологической, водной и общественной безопасности, а также природоохранного законодательства на акватории Москвы-реки и ее берегах. В частности, осмотрели с воды места швартовки судов, а также береговой линии возле новостроек в районе Нагатинский затон. Одна из основных целей – обеспечить максимальную безопасность людей, которые катаются на катерах по реке в местах, где проходят грузовые суда", – отметил Лиханов.

Ранее член общественного совета ЗАО Родион Газманов озвучил идею привлечь дополнительные силы к уборке рекреационной зоны в ходе рейда экологического патруля. Он осмотрел набережную реки в местах, облюбованных людьми для отдыха. На набережной недавно завершилось благоустройство.