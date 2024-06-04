Родион Газманов провел субботник в парке 50-летия Октября в Москве

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Музыкант Родион Газманов совместно со столичными активистами провел субботник в парке 50-летия Октября. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Он признался, что от уборки мусора в одном месте многое не изменится. Однако важно транслировать мысль о том, что нужно жить в чистом городе, ходить по чистым улицам и гулять в чистых парках. А для этого необходимо не только убирать, но и не мусорить, подчеркнул Газманов.

"Если эта мысль укоренится в голове большинства людей, которые здесь собрались, тем лучше мы будем жить в самое ближайшее время", – добавил он.

Субботник организовали в рамках федпроекта "Чистая страна", созданного по инициативе фракции "Единая Россия". Для гостей и активистов подготовили пикник и культурную программу с музыкальными выступлениями.

Газманов считает критически важным проводить подобные мероприятия. По его словам, об этих акциях могут не знать многие люди, однако так или иначе они касаются жизни каждого.

"И очень отрадно, что в этот прекрасный день, вместо того, чтобы быть где-то на берегу озера, люди собрались в парке, чтобы сделать хорошее дело", – подытожил музыкант.

Ранее сообщалось, что первый за 100 лет субботник прошел в здании Центрального академического театра Российской армии в Москве. Всего в мероприятии приняли участие более ста сотрудников учреждения. Они помыли окна, привели в порядок стилобат, лестницы и газоны, покрасили колонны и двери, расположенные по периметру здания в форме звезды, а также высадили цветы и деревья.