Субботник прошел в Центральном академическом театре Российской армии в Москве

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Первый за 100 лет субботник прошел в здании Центрального академического театра Российской армии в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора театра Милену Авимскую.

Отмечается, что инициаторами акции стали Авимская и главный режиссер театра Александр Лазарев. Всего в мероприятии приняли участие более ста сотрудников учреждения: артисты и технический персонал. Они помыли окна, привели в порядок стилобат, лестницы и газоны, покрасили колонны и двери, расположенные по периметру здания в форме звезды. Кроме того, они высадили цветы и деревья, а завершение работ отметили солдатской кашей и чаем.

Авимская указала, что она захотела навести порядок в театре, когда вступила в должность. Единовременно это сделать невозможно, но совершить первый важный шаг по обновлению и сохранению памятника архитектуры по силам, подчеркнула она.

"Мне хотелось объединить команду, дать испытать каждому ее члену чувство причастности и ответственности за наш театр", – рассказала директор учреждения.

Авимская добавила, что забота о здании театра является важной задачей, над которой работает новая дирекция, и планы по обеспечению его сохранности масштабны.

В начале мая сообщалось, что в апрельских работах по благоустройству в Москве приняли участие около 500 тысяч сотрудников городских служб и свыше 14 тысяч единиц техники. Как указал Сергей Собянин, специалисты промыли фасады жилых домов и административных зданий, привели в порядок детские и спортивные площадки. Кроме того, они промыли специальным шампунем проезжую часть и тротуары, отремонтировали дорожные знаки и указатели.