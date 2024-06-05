Эколог Фисун назвала экопривычки, которые стоит ввести в повседневную жизнь

05 июня, 08:00Экология
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Для экономии водных ресурсов на планете стоит закрывать кран во время мытья посуды, а переход на листовой чай вместо пакетированного поможет сделать окружающую среду чище. Об этом Москве 24 рассказала преподаватель проекта "Московское долголетие", эколог управления эколого-просветительского центра парка "Яуза" Ольга Фисун.
По ее словам, многие экопривычки не требуют больших усилий. К примеру, чтобы сохранить ресурсы пресной воды на планете в достаточном количестве, стоит лишь более внимательно к ним относиться.
Также эксперт призвала сдавать в переработку пластиковые крышки. Пункты приема есть практически в каждом крупном торговом центре, отметила Ольга Фисун.
"Особое внимание именно крышкам неслучайно: они изготавливаются из более твердых материалов и имеют более высокую ценность с точки зрения вторичной переработки. Таким образом, следуя этому несложному правилу, можно подарить пластику вторую жизнь", – подчеркнула специалист.
Кроме того, легко проявить заботу об окружающей среде, не запуская воздушные шарики в небо. Во-первых, их делают из искусственных материалов, которые практически не разлагаются. Во-вторых, шарики могут подниматься высоко в атмосферу и пугать птиц, объяснила Ольга Фисун.
Еще она посоветовала чаще выбирать общественный транспорт вместо личного. Это снизит уровень загрязнения и сохранит здоровье. Полезен для природы и отказ от чая в пакетиках в пользу листового, сказала эколог.
Ранее глава Ассоциации природопользователей Роман Корниец выступил за введение целевого сбора на утилизацию одноразовых мангалов, шампуров и других предметов для приготовления шашлыков. По его словам, хоть большинство отдыхающих и убирают их, меньшинство мусорит так, что создает реальный риск экологической катастрофы.
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