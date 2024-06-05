Эколог Фисун назвала экопривычки, которые стоит ввести в повседневную жизнь

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Для экономии водных ресурсов на планете стоит закрывать кран во время мытья посуды, а переход на листовой чай вместо пакетированного поможет сделать окружающую среду чище. Об этом Москве 24 рассказала преподаватель проекта "Московское долголетие", эколог управления эколого-просветительского центра парка "Яуза" Ольга Фисун.

По ее словам, многие экопривычки не требуют больших усилий. К примеру, чтобы сохранить ресурсы пресной воды на планете в достаточном количестве, стоит лишь более внимательно к ним относиться.





Ольга Фисун преподаватель проекта "Московское долголетие", эколог управления эколого-просветительского центра парка "Яуза" Например, закрывать кран во время чистки зубов или мытья посуды, чтобы вода не текла зря. Это простое правило поможет сэкономить до 20 литров каждый день.

Также эксперт призвала сдавать в переработку пластиковые крышки. Пункты приема есть практически в каждом крупном торговом центре, отметила Ольга Фисун.

"Особое внимание именно крышкам неслучайно: они изготавливаются из более твердых материалов и имеют более высокую ценность с точки зрения вторичной переработки. Таким образом, следуя этому несложному правилу, можно подарить пластику вторую жизнь", – подчеркнула специалист.

Кроме того, легко проявить заботу об окружающей среде, не запуская воздушные шарики в небо. Во-первых, их делают из искусственных материалов, которые практически не разлагаются. Во-вторых, шарики могут подниматься высоко в атмосферу и пугать птиц, объяснила Ольга Фисун.

Еще она посоветовала чаще выбирать общественный транспорт вместо личного. Это снизит уровень загрязнения и сохранит здоровье. Полезен для природы и отказ от чая в пакетиках в пользу листового, сказала эколог.





Ольга Фисун преподаватель проекта "Московское долголетие", эколог управления эколого-просветительского центра парка "Яуза" В составе чайного пакетика текстиль (ленточка), бумага, пластик (пакетик), металлическая скоба, а также органический продукт (листья чая). Это сложный предмет для вторичной переработки.

В столице для жителей старшего поколения, интересующихся темой экологии, проходят бесплатные занятия в проекте "Московское долголетие". Выбрать группу и сразу в нее записаться можно на портале mos.ru или обратившись в любой центр московского долголетия.

Ранее глава Ассоциации природопользователей Роман Корниец выступил за введение целевого сбора на утилизацию одноразовых мангалов, шампуров и других предметов для приготовления шашлыков. По его словам, хоть большинство отдыхающих и убирают их, меньшинство мусорит так, что создает реальный риск экологической катастрофы.