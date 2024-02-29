29 февраля, 14:27Экология
Путин поручил к 2030 году отсортировать все твердые отходы
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
К 2030 году в России необходимо переработать все твердые отходы, которые подлежат сортировке. Соответствующее поручение дал Владимир Путин во время своего послания к Федеральному посланию.
Президент РФ напомнил, что в стране с нуля разработан новый механизм по переработке отходов. Он уточнил, что для их обработки и утилизации возведено в РФ уже более 250 заводов.
"Задача к 2030 году – сортировать все твердые отходы и не менее четверти использовать вторично", – подчеркнул глава государства.
Также Путин потребовал сократить в два раза по России объем вредных выбросов в атмосферу. Так, по его словам, в рамках проекта "Чистый воздух" в 12 индустриальных центрах страны уже удалось добиться сокращения вредных выбросов в атмосферу.
"С прошлого года к проекту подключились еще 29 городов", – добавил президент РФ.
Ранее Путин поручил отодвинуть за пределы Челябинской области вредное производство Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в ходе встречи с губернатором региона Алексеем Текслером. Однако глава государства поручил правительству РФ проработать продолжение работы и сохранить рабочие места на предприятии.
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