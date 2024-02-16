16 февраля, 21:18Экология
Путин поручил вынести вредное производство ЧЭМК за пределы Челябинска
Фото: kremlin.ru
Вредное производство Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) необходимо отодвинуть за пределы города. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с губернатором региона Алексеем Текслером.
Глава Челябинской области назвал президенту проблемы с вредным производством в центре города. Комбинат был призван снизить вредные выбросы, однако этого не произошло, отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
В связи с данным вопросом глава государства поручил правительству РФ проработать продолжение работы и сохранить рабочие места на предприятии.
"Для той части, которая необходима и будет связана с переносом и с выстраиванием этой работы на новом технологическом уровне – при поддержке правительства <...> привлечь местных инвесторов", – подчеркнул Путин.
Ранее Генпрокуратура РФ потребовала конфисковать в пользу государства три завода ЧЭМК в связи с незаконной приватизацией, которая была осуществлена в 1990-х годах. Ответчиками по делу стали Серовский завод ферросплавов, Челябинский электрометаллургический комбинат и Кузнецкий завод ферросплавов.
При этом, по информации СМИ, активы предприятия были выведены за границу для того, чтобы нанести ущерб национальным интересам, обороне и безопасности России.
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