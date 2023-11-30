Собянин рассказал о мониторинге экологической обстановки в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники службы оперативного контроля Мосэкомониторинга круглосуточно следят за состоянием окружающей среды в столице. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По его словам, с помощью системы видеонаблюдения выявляют случаи незаконного сжигания отходов. Также специалисты следят за концентрацией вредных веществ в воздухе и условиями для их рассеивания, анализируют обращения москвичей, следят за состоянием автоматических станций контроля загрязнения атмосферы и работой сайта ведомства.

Мэр подчеркнул, что ежегодно передвижные лаборатории обследуют около двух тысяч городских территорий. При нештатной ситуации к месту происшествия оперативно направляется передвижная экологическая лаборатория.

Создание службы оперативного контроля, которой исполнилось пять лет, позволило выявлять нарушителей и сократить время прибытия передвижной лаборатории на место до 40 минут. Благодаря работе сотрудников ведомства концентрация вредных для человека частиц в атмосфере столицы за годы существования Мосэкомониторинга снизилась на 20%.

В сезон навигации за чистотой Москвы-реки следит коммунальный флот, а качество и безопасность воды в ней контролирует специальный аналитический комплекс "Экопатруль".

Он заработал в 2002 году. Каждый день он проходит маршрут от Южного речного вокзала, через Кремль, "Лужники" и доходит до "Москва-Сити", после чего возвращается в порт. За примерно шесть часов судно проходит до 100 километров.

Как отметила заведующая лабораторией "Экопатруля" Екатерина Смогина, за последние полгода серьезных нарушений по качеству воды в Москве-реке выявлено не было. Аналитический комплекс между тем следит не только за состоянием Москвы-реки, но и ее притоков – Сходни, Яузы, Пахры и реки Сетуни. Специалисты контролируют состояние береговой линии и периодически сдают пробы воды оттуда в лаборатории Мосэкомониторинга.



Москва вносит большой вклад в решение климатических проблем – департамент