Сергей Собянин рассказал о благоустройстве набережных и парков Москвы 

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

За 10 лет в Москве удалось создать набережные, которые отвечают всем современным требованиям комфорта. Об этом Сергей Собянин написал в своем личном блоге.

"Общая протяженность береговой линии Москвы-реки в пределах МКАД составляет порядка 170 километров. Огромное богатство, которое должно служить всем жителям нашего города. Ведь хорошая набережная – это любимое место встреч и прогулок. Это – зелень деревьев и неторопливый плеск речной воды. Это – добрая и расслабленная атмосфера, в которую хочется окунуться после напряженной трудовой недели", – выразил мнение Собянин.

Как отметил московский градоначальник, еще 10 лет назад большинство набережных столицы не отвечали современным требованиям комфорта, а гранитные центральные набережные и вовсе отсутствовали. На их месте проходили автомобильные дороги.

Собянин добавил, что из-за изношенности инфраструктуры пешеходные набережные представляли собой "обычные неблагоустроенные берега".

Возвращение набережных москвичам является одной из важнейших программ благоустройства, резюмировал мэр Москвы. В последние годы власти города привели в порядок 40 столичных набережных общей протяженностью свыше 65 километров. По словам Собянина, в течение следующих пяти лет планируется проделать не меньший объем работы.

20 июня в Москве запустили первые речные электросуда. Они будут ходить круглый год между причалами Киевский и "Сердце Столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной. Длина маршрута достигает 6,5 километра.

Отмечается, что москвичи совершили уже больше 15 тысяч поездок на речном транспорте. 8 тысяч из них пришлось на первые дни после запуска. При этом чаще всего пассажиры оплачивали проезд банковской картой и транспортной картой "Тройка".

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