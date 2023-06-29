Инспекторы проверили воду Москвы-реки после сообщений о мертвой рыбе в ней

Фото: vk.com/Нагатино | Коломенская | М125

Инспекторы обследовали и взяли пробы воды в Москве-реке после сообщений о нахождении в ней мертвой рыбы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

До этого телеграм-каналы сообщали, что много мертвой рыбы в реке замечено на Нагатинской набережной.

В ведомстве рассказали, что инспекторы не заметили видимых загрязнений во время осмотра места. Они передали пробы воды в лабораторию, где специалисты проведут необходимые исследования.

"Река Москва – объект федерального контроля, в случае превышения загрязняющих веществ материалы будут переданы в МУ РПН по Москве и Калужской области", – сказано в сообщении.

Ранее экологи обследовали водоемы и акваторию Москвы-реки в районе парка "Остров Мечты" после заявлений об их загрязнении. Они не обнаружили пруды, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, но зафиксировали, что в акватории Москвы-реки в непосредственной близости к парку водная гладь имеет зеленый цвет.

До этого массовую гибель рыб зафиксировали в водохранилище в Калмыкии. По информации региональной прокуратуры, причиной этого стало критическое снижение уровня воды.

На водоемах Москвы заметили массовую гибель рыб