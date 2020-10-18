Прокуратура Калмыкии назвала причину гибели рыб в водохранилище

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"По предварительной оценке, замор рыбы произошел из-за недостатка кислорода вследствие критического снижения уровня воды в водоеме", – заявили в ведомстве.
Ранее в социальных сетях распространили видео с водоемом, на берегу которого находится много мертвой рыбы. Закадровый голос в видео уточнил, что съемка идет на водохранилище Аршань-Зельмень.
По факту произошедшего начали проверку в Следственном комитете РФ. Что касается прокуратуры, то ведомство указало на особенность происхождения водоема – его составляют талые и дождевые воды.
Ранее широкий общественный резонанс вызвала массовая гибель морских животных на Камчатке. Погибших существ обнаружили местные серферы. 12 октября стало известно о новых местах, где гидробионты выбросились на берег.
Причиной массовой гибели морских животных на Камчатке стали микроводоросли
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