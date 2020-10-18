Прокуратура Калмыкии назвала причину гибели рыб в водохранилище

Причиной массовой гибели рыб в водохранилище в Калмыкии стало критическое снижение уровня воды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя региональной прокуратуры.

"По предварительной оценке, замор рыбы произошел из-за недостатка кислорода вследствие критического снижения уровня воды в водоеме", – заявили в ведомстве.

Ранее в социальных сетях распространили видео с водоемом, на берегу которого находится много мертвой рыбы. Закадровый голос в видео уточнил, что съемка идет на водохранилище Аршань-Зельмень.

По факту произошедшего начали проверку в Следственном комитете РФ. Что касается прокуратуры, то ведомство указало на особенность происхождения водоема – его составляют талые и дождевые воды.

Ранее широкий общественный резонанс вызвала массовая гибель морских животных на Камчатке. Погибших существ обнаружили местные серферы. 12 октября стало известно о новых местах, где гидробионты выбросились на берег.

