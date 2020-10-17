Радужную пленку обнаружили на реке Колва в НАО

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Радужную пленку обнаружили на реке Колва в Ненецком автономном округе, сообщил губернатор округа Юрий Бездудный во "ВКонтакте".

По его словам, это произошло в районе Харьягинского месторождения. Компания-недропользователь выставила 150 метров бонового заграждения.

Бездутный заявил, что поручил департаменту природных ресурсов, Росприроднадзору и природоохранной прокуратуре срочно разобраться в причинах случившегося.

Ранее на поверхности Волги обнаружили пятно топлива площадью около 5 000 квадратных метров. Загрязнение выявлено в районе порта Кимры.

До этого на поверхности Москвы-реки обнаружили пятна. Загрязнения заметили возле Москворецкой, Пречистенской и Нагатинской набережных.