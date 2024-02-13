Генпрокуратура потребовала конфисковать заводы ЧЭМК из-за незаконной приватизации

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Генпрокуратура России требует конфисковать в пользу государства три завода Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в связи с незаконной приватизацией, которая была осуществлена в 1990-х годах. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на иск к собственникам производства.

По информации издания, ответчиками по делу стали Серовский завод ферросплавов, Челябинский электрометаллургический комбинат и Кузнецкий завод ферросплавов.

"В иске в Арбитражный суд Свердловской области об истребовании акций предприятий промышленной группы ЧЭМК", – сказано в иске.

При этом, как сообщает газета, активы предприятия были выведены за границу для того, чтобы нанести ущерб национальным интересам, обороне и безопасности России.

Однако авторы материала указывают на то, что по правилам приватизации правительство РФ должно было вынести решение о передаче предприятий в частные руки, однако этого не случилось, а в результате согласовывали этот процесс вместе с региональными властями. Более того, в Генпрокуратуре уточнили, что эти заводы выпускают в России основную массу ферросплавов, которая необходима для производства военной техники.

В иске также сказано, что в феврале 2023 года Юрий Антипов, получив 100% акций, оформил активы на свое АО "Компания "Эталон", а потом три предприятия оказались под контролем резидентов недружественных государств.

В декабре прошлого года глава финансового конгломерата Герман Греф заявлял, что многие госкомпании на территории России, включая Сбер, могут быть приватизированы. По его словам, Сбер – это привлекательный актив, которым могут захотеть обладать. Однако Греф на тот момент не слышал обсуждений о возможной приватизации властями госкомпаний.