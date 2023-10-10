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10 октября, 10:31

Экономика

Минфин РФ считает приватизацию одним из ресурсов пополнения бюджета

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Министерство финансов РФ рассматривает приватизацию в качестве одного из возможных источников пополнения бюджета, сообщил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Можно было бы посмотреть дополнительно в следующем году по реализации отдельных активов государства без потери контроля со стороны государства", – сказал он.

Глава министерства подчеркнул, что этот вопрос должен обсуждаться в правительстве, поскольку приватизация – это хороший источник финансирования бюджетных трат.

На парламентских слушаниях в Совете Федерации Силуанов сообщил, что Минфин подготовил список компаний, которые дополнительно можно включить в перечень для приватизации.

Ранее в Минфине заявили, что перед началом большой приватизации в России необходимо сформировать рынок. По словам замминистра финансов РФ Алексея Моисеева, для этого, в частности, нужно привлечь активного розничного отечественного инвестора.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя инициативу, заявил, что российские власти считают идею приватизации полезной. Однако начало процесса требует решения вопросов рентабельности.

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