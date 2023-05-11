В Минфине заявили, что перед большой приватизацией в РФ следует сформировать рынок

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Большая приватизация в РФ должна произойти, однако перед этим следует сформировать рынок. Таким мнением на XI Петербургском международном юридическом форуме поделился замминистра финансов России Алексей Моисеев.

По его словам, в СМИ был поднят вопрос возобновления большой приватизации в государстве.

"Была программная статья президента – председателя правления ВТБ Андрея Костина, где он предложил вернуться к этому вопросу. На самом деле никто не против, проблема в том, что нам сначала надо исполнить ряд поручений президента по формированию внутреннего инвестора", – цитирует его РИА Новости.

По мнению Моисеева, для этого также необходимо понять, кому следует продавать недвижимость. Если приступить к процессу продажи сейчас, считает замминистра, то "это будет похоже на историю 1994 года". Кроме того, следует привлечь активного розничного российского инвестора, заключил он.

В апреле Костин предложил возобновить приватизационную программу в России для финансирования приоритетных проектов. Он также призвал подключить дополнительно 70 триллионов рублей за счет расширения госдолга.

По словам главы ВТБ, приватизация позволит пополнить бюджет и придать сильный импульс в тех областях, где необходимы инициативность и умение принимать оперативные решения.