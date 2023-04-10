Предприниматель рассказал, коснется ли России кризис мировой экономики

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Экономист и предприниматель Антон Любич прокомментировал заявления бывшего министра финансов РФ Михаила Задорнова о первом за 15 лет кризисе мировой экономики.

Эксперт задался вопросом, дойдет ли этот кризис до России и может ли это ударить по экономике страны. По мнению Любича, это будет зависеть от россиян.

"У нас сейчас разрыв с западом довольно серьезный в финансовой сфере, поэтому теоретически мы можем обойтись без этого кризиса, если будем принимать адекватные контрмеры, как делали это в феврале – марте 2022 года, чтобы остановить банковскую панику", – отметил Любич в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Ранее Задорнов заявил, что мировой экономический кризис продлится до 2024 года включительно. По его словам, за этот период реализуются проблемы в банках, произойдет сдувание "пузырей" в различных активах, коррекция фондовых рынков и подавление инфляции.

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