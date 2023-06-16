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11:48

Экономика

У России есть активы для приватизации, чтобы компенсировать повышение налогов – Греф

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Россия имеет достаточное количество активов, которые можно приватизировать, считает председатель правления Сбербанка Герман Греф. Об этом он сказал в рамках Петербургского международного экономического форума.

"У нас есть достаточный объем активов, которые могут быть приватизированы, чтобы компенсировать потенциальное повышение налогов", – цитирует его ТАСС.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости провести приватизацию. По ее словам, это важно для стимулирования частной инициативы. Она также подчеркнула, что такая возможность есть.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что механизм приватизации работает в большинстве отраслей, однако перед тем, как приступать к нему, необходимо решить вопросы рентабельности.

Пресс-секретарь главы государства также назвал приватизацию "логичным путем" и добавил, что такие вопросы всегда стоят на повестке дня.

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