Набиуллина заявила о необходимости приватизации в России

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В России назрела необходимость новой приватизации, в том числе для развития частной инициативы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Я считаю, что, конечно, нужно приватизировать, и у нас есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам. У нас есть возможность это сделать, и здесь не только вопрос доходов в бюджет, а вопрос развития частной инициативы", – приводит ТАСС ее слова.

Ранее глава регулятора заявила о развитии экономики России по сценарию ускоренной адаптации. По ее словам, сценарий мирового экономического кризиса не реализовался.

До этого она подчеркнула, что российская экономика вернется к докризисному уровню в 2024 году. Среди точек роста экономики РФ глава регулятора также назвала машиностроение, выпуск цветной металлургии и химической промышленности.

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