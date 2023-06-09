Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

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Российский Центробанк шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, следует из сообщения на сайте регулятора.

"Текущие темпы прироста цен, в том числе устойчивые показатели, продолжают увеличиваться. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне. Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России", – говорится в сообщении.

Регулятор продолжит принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции. Кроме того, ЦБ будет учитывать риски со стороны внутренних и внешних ситуаций на финансовых рынках. В Банке России отметили, что на фоне постепенного увеличения инфляционного давления регулятор может повысить ключевую ставку на ближайших заседаниях. Это будет осуществлено для стабилизации инфляции около 4% в 2024 году.

Согласно прогнозу Центробанка, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023-м и вернется к 4% в 2024 году.

В ЦБ заявили, что показатель годовой инфляции перешел к росту с пониженного уровня по мере выхода из его расчета низких значений месячных приростов цен мая – октября 2022 года и увеличения текущего инфляционного давления. На 5 июня годовой темп потребительских цен остановился на 2,6% после 2,3% в апреле.

Нынешние темпы прироста цен составляют порядка 4%. Устойчивые показатели сегодняшнего роста цен продолжают увеличиваться, приближаясь к 4%. Рост инфляционного давления зафиксирован по все более широкому кругу товаров и услуг, добавили в Центробанке.

Вместе с этим в регуляторе добавили, что на среднесрочном горизонте баланс рисков еще сильнее сместился в сторону проинфляционных. Уточняется, что рост внешних торговых и финансовых санкций может стать причиной ослабления спроса на товары экспорта РФ.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", – заключили в ЦБ.

Ранее стало известно, что регулятор отменил послабление об отсутствии мер за несоблюдение требований о проверке участников саморегулируемых организаций (СРО). Его действие прекратилось с 2 июня 2023 года.

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