В ЦБ РФ сообщили, что рост ценового давления может потребовать повышения ключевой ставки

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Банк России заявил, что повышение ценового давления может привести к повышению ключевой ставки. Это потребуется для возврата инфляции к целевому уровню в 4%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

"Рост потребительских цен в апреле – мае оставался умеренным при увеличении темпов роста устойчивых компонентов цен с пониженного уровня", – отмечается в них.

При этом, по информации Банка России, в производственном звене наблюдается выраженный опережающий рост цен на потребительские товары. Аналитики добавляют, что это указывает на возможное повышение инфляционного давления.

Ранее Центробанк РФ опроверг установку требований к первоначальному взносу по ипотеке. Там также добавили, что по ипотечным кредитам устанавливаются макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска.

До этого Банк России заявил о снижении международных резервов РФ на 10,2 миллиарда долларов. Российские международные резервы на 19 мая этого года составили 589,3 миллиарда долларов.