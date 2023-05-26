Центробанк РФ опроверг установку требований к первоначальному взносу по ипотеке

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Центробанк не устанавливал требований по размеру первоначального взноса по ипотечным займам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

До этого в СМИ появилась информация о намерении Центробанка повысить до 20% первый взнос по ипотеке.

"Банк России не устанавливает требования к первоначальному взносу по ипотеке, это делают сами банки", – пояснили в ЦБ.

Там также добавили, что по ипотечным кредитам устанавливаются макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска. Подобная мера необходима для управления качеством займов и ограничения рискованных практик. Поэтому с 1 декабря 2022 года банк ввел запретительные надбавки по ипотеке на строящееся жилье с первоначальным взносом менее 10%.

Кроме того, с 1 мая 2023 года ЦБ установил надбавки по остальным ипотечным кредитам на фоне снижения качества выдаваемых кредитов и растущего разрыва между ценами на первичном и вторичном рынке жилья. При этом мера не коснулась займов по госпрограммам.

Как стало известно ранее, разрыв, о котором упомянули в регуляторе, в первом квартале 2023 года достиг 40%. При этом в некоторых регионах России разница составила 50%. Для сравнения, в 2019 году показатель составлял всего 9%.

