Трутнев заявил, что арктическую ипотеку могут запустить летом

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Льготная ипотека под 2% в регионах Арктической зоны может быть запущена в течение этого лета, заявил вице-премьер Юрий Трутнев на российско-китайском бизнес-форуме.

"Будем ориентировать на Дальний Восток, <...> где эта программа успешно реализована", – передает его слова ТАСС.

Трутнев добавил, что на Дальнем Востоке льготной ипотекой воспользовались 68 тысяч семей.

10 мая стало известно, что в России планируют запустить льготную арктическую ипотеку. В Арктическую зону входят Мурманская и Архангельская области, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также республики Карелия, Коми, Саха (Якутия) и Красноярский край.

До этого сообщалось, что доля заемщиков в РФ, оформивших потребительский кредит для финансирования первоначального взноса по ипотеке, за два квартала прошлого года увеличилась вдвое и составила 7%.Кроме того, в Центробанке заявили, что предоставление ипотеки во второй половине прошлого года шло вместе с экстремальным ростом сроков кредитования.