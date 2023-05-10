В России хотят ввести льготную ипотеку в Арктической зоне

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В России планируют запустить льготную ипотеку в регионах Арктической зоны. Соответствующее поручению Минфину, Минстрою и Минвостокразвития дал вице-премьер Юрий Трутнев, сообщает газета "Известия".

С предложением распространить дальневосточную ипотеку под 2% на эти субъекты выступил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время заседания Госкомиссии по развитию Арктики.

По его словам, это станет одной из самых эффективных мер, которая повлияет на улучшение демографической ситуации и сокращение оттока населения из регионов Арктики.

В Арктическую зону входят Мурманская и Архангельская области, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также республики Карелия, Коми, Саха (Якутия) и Красноярский край.

Ранее сообщалось, что доля заемщиков в РФ, оформивших потребительский кредит для финансирования первоначального взноса по ипотеке, за два квартала прошлого года увеличилась вдвое и составила 7%.

До этого Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть до 1 октября вопрос о предоставлении льготной ипотеки педагогам. Речь идет о педагогических работниках учреждений среднего профессионального образования, отобранных в рамках федерального проекта "Профессионалитет".

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