Фото: пресс-служба Банка ДОМ.РФ

Москва заняла первое место в объеме оформленной ипотеки в апреле, сообщает пресс-служба Банка ДОМ.РФ.

По данным банка, в апреле 2023 года была оформлена ипотека на общую сумму 21,5 миллиарда рублей, что превышает показатель апреля прошлого года на 62,5%, по сравнению с мартом 2023 года рост составил 10%.

В число регионов-лидеров вошли Москва (рост более чем в 2 раза), Новосибирская область (в 2 раза), Краснодарский край (в 1,7 раза), а также Приморский край (в 1,6 раза), Московская область (в 1,6 раза), Санкт-Петербург (в полтора раза) и Тюменская область (на 20%). В апреле в топ-10 вошли Ростовская, Нижегородская и Свердловская области.

Отмечается, что каждый третий кредит в апреле был оформлен по программе "Семейная ипотека", "Льготная ипотека на новостройки" заняла 25,5%. Далее по популярности – стандартная программа на вторичном рынке, составившая 18,2%. На ИТ-ипотеку пришлось 10%, еще 8% – на покупку новостроек без господдержки, 2,5% – на "Дальневосточную".

Таким образом, жилищные условия улучшили свыше 4 000 семей. Всего с начала года банк провел около 13 тысяч ипотечных сделок на сумму порядка 70 миллиардов рублей – на 28% больше показателя прошлого года.

"По итогам апреля мы видим хороший результат по ипотеке, количество обращений за жилищными займами увеличилось к апрелю прошлого года более чем в полтора раза. Драйвером спроса остаются льготные программы, ориентированные преимущественно на новостройки. Вместе с тем в последние месяцы активно растут продажи на вторичном рынке – не в последнюю очередь это обусловлено сложившейся разницей цен на готовое и строящееся жилье", – отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

В 30% случаев кредитные средства предоставлялись на покупку готовых объектов, в остальных – на строящуюся недвижимость. В прошлом году вторичка занимала около 13,7%. Основной объем сделок (78,5%) пришелся на квартиры, кредиты на жилой дом составили 17,5%, машино-места – 2%, апартаменты – 1,6%, говорится в сообщении пресс-службы.

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