Спрос на апартаменты в Москве вырос в два раза за месяц

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Спрос на апартаменты в столице вырос в два раза за месяц. Тем не менее в годовой динамике продолжается снижение на 18%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на аналитиков фирмы "Бон Тон".

Большая часть продаж, по информации экспертов, осуществляется в комфорт-классе (54%), спрос на который вырос в 2,5 раза за месяц. Также уточняется, что подобный сегмент апартаментов быстро сокращается. Так, сегодня на его долю приходится около четверти экспозиции (26,6%).

Второе место по спросу занимает бизнес-класс с долей 37,5%, в этом сегменте продажи выросли в 1,6 раза за прошедший месяц. Следующими идут апартаменты премиум-класса: несмотря на долю в 8,5%, за месяц спрос на подобный формат вырос в 3 раза.

Кроме того, в структуре спроса продолжают лидировать малоформатные лоты, добавили аналитики.

Больше половины спроса, по подсчетам специалистов, у студий (51,9%), на втором месте – однокомнатные апартаменты (20,7%), на третьем – двухкомнатные (19,7%). Наименьшая доля приходится на трехкомнатные и четырехкомнатные лоты – 6,3% и 1,4% соответственно.

Что касается стоимости, то в данном вопросе апартаменты по-прежнему остаются более привлекательным вариантом по сравнению с квартирами, отмечают эксперты. Так, средневзвешенная цена "квадрата" апартаментов комфорт-класса составляет 270 тысяч рублей, бизнес-класса – 375 тысяч рублей, что ниже на 5,5% и 15% соответственно, чем в квартирах того же сегмента.

Исключением являются лишь апартаменты стандарт-класса и премиум класса, цена за квадратных метр которых достигает 308 тысяч рублей и 856 тысяч рублей соответственно, что выше, чем в квартирах, на 7%.

Ранее эксперт заявил, что ипотека по минимальным ставкам прекратит свое существование в России с 1 мая из-за ужесточения правил выдачи ипотеки.

До этого стало известно, что спрос на элитное жилье в столице вырос в 2,5 раза за март, если сравнивать с февралем текущего года. По словам специалистов, этот показатель всегда вырастает в начале весны, однако такой высокий спрос был зафиксирован впервые.

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