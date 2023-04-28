Первый этап программы реновации в Ново-Переделкине подошел к финалу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый этап программы реновации в столичном районе Ново-Переделкино подошел к финалу. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Специалисты досрочно приступили ко второму этапу реализации программы. Так, жители трех вошедших в этот этап пятиэтажек уже получили от Москвы предложение переехать в новые квартиры в новостройке. Решение приняли благодаря имеющейся жилой площади в районе.

Левкин рассказал, что объект расположен на улице Скульптора Мухиной, дом 11/1. В него переедут жители зданий по адресам 6-я улица Лазенки, дом 2а, и 7-я улица Лазенки, дома 8 и 10.

"В прошлом году в новостройку на улице Скульптора Мухиной, дом 11/1, начали переселение жители шести домов. Площадь дома превышает девять тысяч квадратных метров, в нем 84 квартиры с отделкой по стандартам реновации. Первые этажи нежилые, предназначены для размещения объектов сервиса и торговли", – отметил Левкин.

Объект расположен на территории с развитой социальной и транспортной инфраструктурой. В районе находятся девять школ, семь детских садов и дошкольных учреждений, библиотека, взрослая и детская поликлиники, частные клиники и лаборатории, аптеки, магазины и многое другое.

В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что специалисты уже отправили всем участникам программы из трех старых домов письма с предложением равнозначных квартир. Он напомнил, что они смогут воспользоваться электронным сервисом "Запись на осмотр квартиры", чтобы выбрать удобные дату и время.

Недалеко от дома расположены станции метро "Рассказовка" и "Новопеределкино", водители же смогут удобно перемещаться через выезд на Боровское и Киевское шоссе, МКАД, Мичуринский проспект, Третье транспортное кольцо. В шаговой доступности расположены Чоботковский лес и сквер на Лукинской улице, а также Центральный парк в Солнцеве.

Ранее глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что в Грайворонове в столичном районе Текстильщики введут в эксплуатацию новый дом по программе реновации. Сейчас там ведется монтаж кровли, каменная укладка наружных и внутренних стен.

Более 300 семей в Солнцеве переедут в новостройку по программе реновации в столице