Дом на 161 квартиру по программе реновации возведут в Лосиноостровском районе

Фото: stroi.mos.ru/Рендеры Москомархитектуры

Новый дом по программе реновации построят в Лосиноостровском районе Москвы. Он будет располагаться на Изумрудной улице, участок 44/2. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Благодаря программе реновации территория получила новый импульс к развитию. Так, уже четыре дома успешно эксплуатируются, пять – на стадии возведения, также для строительства подобрано еще пять стартовых площадок. Комитет оформил разрешение на строительство на одной из них", – приводятся слова председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко.

Площадь здания составит около 15 тысяч квадратных метров. Фасады новостройки планируют облицевать керамогранитными плитами в светло-бежевой цветовой гамме.

Дом будет рассчитан на 161 квартиру, пять из которых сделают для маломобильных москвичей. В них установят расширенные дверные проемы и большие холлы, розетки и выключатели сделают ниже стандартного уровня.

На первом этаже дома возведут входную группу с вестибюлем, тамбуром, колясочной, помещениями консьержа и уборочного инвентаря. Также в здании сделают четыре лифта.

Территорию вокруг новостройки благоустроят, в местах пересечения тротуаров сделают более низкие бортовые камни. Рядом с домом построят открытую парковку, а входную группу сделают на уровне тротуара.

Ранее сообщалось, что новый многоквартирный дом построят в рамках программы реновации в Люблине на улице Верхние Поля. Будущее здание будет иметь П-образную форму и восемь секций. На последнем уровне появится подземная парковка для машин, первые этажи будут оборудованы колясочными и местом для консьержа.